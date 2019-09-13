Силовики провели обыски в реабилитационных центрах Петербурга и Ленобласти

Пять сотрудников одной из сетей частных реабилитационных центров в Петербурге задержаны. Их подозревают в незаконном удерживании пациентов.

В пятницу, 13 сентября, в реабилитационных центрах Петербурга и Ленобласти прошли обыски. В них содержалось более 50 человек из разных регионов России. В том числе, несовершеннолетние, сообщает Следственный комитет России.

Проверка была проведена после заявления пациентов. По версии следствия, подозреваемые навязывали услуги от имени сети частных реабилитационных центров. Они предлагали помощь людям с алкогольной и другими зависимостями.

Пациентов помещали в частные домовладения, где они содержались коллективно. При этом в зданиях были нарушены санитарные нормы и правила общежития.

Родным пациентов навязывали услуги по длительному содержанию. Плата за это составляла от 40 до 100 тыс. в месяц. Самих людей при этом удерживали внутри незаконно, полагают следователи.

Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в офисе сувенирной компании «Проект 111» в Петербурге прошли обыски.