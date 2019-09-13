В петербургском филиале сувенирного «Проекта 111» прошли обыски

На протяжение всего дня 12 сентября в офисе сувенирной компании «Проект 111» в Петербурге проходили обыски.

В здании филиала крупного поставщика бизнес-подарков и сувенирной продукции проводили обыски около 50 сотрудников специального отряда быстрого реагирования, сообщает «Фонтанка.ру». Причиной временного перерыва в работе компания назвала технические неполадки, при этом в офисе не отвечали на звонки.

По данным пресс-службы компании из их офиса были увезены сервер, компьютера, мобильные телефоны. Также полиция вскрывала сейф. По словам представителей компании, обыски продолжались в течение пяти часов.

В «Проекте 111» добавили, что полиция причиной обыска назвала статью 182, а также запретила использовать мобильные телефоны.

В организации отметили, что пауза в работе офиса могла стоить организации около 20 миллионов рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в петербургском штабе Навального проходят обыски.