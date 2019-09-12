В петербургском штабе Навального проходят обыски

В петербургском штабе Навального проходят обыски
В штабе Алексея Навального проходят обыски. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Сотрудники правоохранительных органов 12 сентября пришли с обысками в штаб Алексея Навального на Вознесенском проспекте. Полиция также посетила квартиры активистов, в том числе главы штаба Александра Шуршева.

Во время обысков изымают карты, телефоны и значки с надписью «Навальный», сообщили сотрудники штаба в Twitter.

После обысков Шуршева доставили на допрос в Следственный комитет. Там же ожидают заместителя главы штаба Ольгу Гусеву.

«В 15:00 со своим адвокатом я буду на допросе в СК», — сообщила Гусева в Twitter.

Официальный повод для оперативных действий пока не разглашается.

Обыски также проходят в ряде других региональных штабах Алексея Навального. В том числе в Казани, Саратове, Пензе, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ставрополе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что заместительница главы штаба Алексея Навального в Петербурге Ольга Гусева заявила о нападении.

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В петербургском штабе Навального проходят обыски