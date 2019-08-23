Замглавы штаба Навального заявила в полицию о нападении

Заместительница начальника штаба Алексея Навального в Петербурге Ольга Гусева подала заявление в полицию. Девушка утверждает, что на неё напали.

По словам Гусевой, в ночь на 23 августа неизвестный человек облил её непонятной жидкостью и попытался ударить.

«Это произошло около моего дома, когда я выходила из машины»,- сообщила она в Twitter.

С места происшествия злоумышленник сбежал. Нанести увечья Гусевой ему не удалось.

В пятницу представительница штаба Навального обратилась в полицию. Гусева просит классифицировать дело по статье «хулиганство».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в городе Отрадное Ленинградской области неизвестный напал на прохожего. Инцидент произошел 20 августа на улице Ленина у дома №15. По словам потерпевшего, неизвестный ударил его по голове и отобрал сотовый телефон.