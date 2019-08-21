Ночью в Отрадном неизвестный напал на прохожего и украл у него телефон

Ночью в Отрадном неизвестный напал на прохожего и украл у него телефон
Злоумышленник ударил прохожего неопределенным предметом. Фото: pixabay.com

В Кировском районе Ленинградской области неизвестный напал и ограбил прохожего. Инцидент произошел в городе Отрадное на улице Ленина.

О случившемся сообщили в полицию во вторник, 20 августа. Около часа ночи у дома No15 злоумышленник ударил по голове прохожего, после чего украл у него телефон и убежал.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции занимаются розыском подозреваемого.

Ранее в GazetaSPb сообщали о найденном на Богословском кладбище гражданине. Его обнаружил прохожий в тяжелом состоянии и вызвал скорую помощь. По предварительным данным мужчину избили и оставили на кладбище в тяжелом состоянии. Двое подозреваемых в произошедшем уже задержаны.

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