Ночью в Отрадном неизвестный напал на прохожего и украл у него телефон

В Кировском районе Ленинградской области неизвестный напал и ограбил прохожего. Инцидент произошел в городе Отрадное на улице Ленина.

О случившемся сообщили в полицию во вторник, 20 августа. Около часа ночи у дома No15 злоумышленник ударил по голове прохожего, после чего украл у него телефон и убежал.

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту грабежа возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции занимаются розыском подозреваемого.

Ранее в GazetaSPb сообщали о найденном на Богословском кладбище гражданине. Его обнаружил прохожий в тяжелом состоянии и вызвал скорую помощь. По предварительным данным мужчину избили и оставили на кладбище в тяжелом состоянии. Двое подозреваемых в произошедшем уже задержаны.