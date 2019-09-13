Собчак предложили стать ведущей «Пусть говорят» на Первом канале

Ксения Собчак может стать новой ведущей ток-шоу «Пусть говорят». Анонс телепередачи размещен на сайте Первого канала.

Слухи о том, что Собчак будет ведущей одной из программ Первого канала, ходили с начала мая. Не так давно на сайте канала появился ролик с участием журналистки. Собчак лежит в ванной и говорит: «Привет, Андрей! Он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться!».

Информацию о том, что Собчак появится именно в «Пусть говорят» подтвердил источник из её окружения в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Да, предложение было. Похоже, она согласилась», — сказал он.

Точная дата выхода шоу с Собчак не называется. Однако Первый канал обещает, что это будет скоро.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов поженились в Москве 13 сентября.