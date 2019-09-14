В норматив школьника, помимо «Боже, царя храни», попала Smells like teen spirit

Министерство культуры и просвещения разработало проект «Культурный норматив школьника», куда занесены произведения, рекомендуемые для каждой возрастной группы. Он направлен на «духовное, эстетическое и художественное» развитие школьников.

Эксперты составили списки произведений для учеников разного возраста в рамках проекта «Культурный норматив школьника». Соответствующий документ опубликован на сайте министерства.

В частности, среди рекомендаций для учеников 5-8 классов присутствует гимн Российской Федерации «Боже, царя храни» и произведение Бетховена «Ода к Радости». В список музыки для ознакомления учеников 9-11 классов попали Nirvana (Smells like teen spirit), «Кино» («Перемен»), Nautilus Pompilius («Скованные одной цепью»), а также сочинение Кшиштофа Пендерецкого «Плач по жертвам Хиросимы» и другие.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Мединский считает убожеством увлечение взрослых комиксами.