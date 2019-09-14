Северо-западный ветер гонит в устье Невы воду с Финского залива

Возле ТРК "Жемчужная Плаза" вода скрыла парапеты и часть лестницы перед зданием. Фото: GazetaSPb

Возле ТРК "Жемчужная Плаза" вода скрыла парапеты и часть лестницы перед зданием. Фото: GazetaSPb

В устье Невы на юго-западе Петербурга, начала подниматься вода. Она уже добралась до уровня парапетов в микрорайоне Балтийская Жемчужина.

Как сообщает корреспондент GazetaSPb днем 14 сентября, в Красносельском районе Петербурга началось наводнение. Возле ТРК «Жемчужная Плаза» вода скрыла парапеты и часть лестницы перед зданием.

Однако, официальных сообщений о наводнении либо изменений работы комплекса защитных сооружений Петербурга пока не поступало.

Ранее GazetaSPb сообщала, что утром МЧС предупреждали о сильном ветре в Северной столице. Синоптики прогнозируют северо-западный ветер с порывами 8-13 метров в секунду. Местами ожидается усиление порывов ветра до 15-17 метров в секунду.