МЧС вновь предупреждает о сильном ветре в Петербурге

МЧС вновь предупреждает о сильном ветре в Петербурге
Местами порывы ветра усилятся до 15-17 метров в секунду. Фото: flickr

В субботу, 14 сентября, сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду продолжит продувать Северную столицу.

В течение дня в Петербурге ожидается усиление ветра, сообщает городское управление МЧС. Синоптики прогнозирую северо-западный ветер с порывами 8-13 метров в секунду. Местами порывы ветра усилятся до 15-17 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Северной столицы убрать все вещи с балкона и плотно закрыть окна. Машину лучше припарковать под крышей, либо оставить подальше от деревьев или слабо укрепленных конструкций. Также следует обходить стороной рекламные щиты, хлипкие строения, деревья и прочие сооружения повышенного риска.

Ранее GazetaSPb сообщала, что МЧС предупредило о ливне и сильном ветре в Петербурге. Такая погода задержится в городе несколько дней. Небольшие и кратковременные дожди обещают на выходных, 14 и 15 сентября.

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