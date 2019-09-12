МЧС предупредило о ливне и сильном ветре в Петербурге

МЧС предупредило о ливне и сильном ветре в Петербурге
В Петербург возвращаются дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Пятница в Петербурге обещает быть ветреной и дождливой. Об изменении погодных условий 13 сентября предупредили в Главном управлении МЧС России по городу.

Температура воздуха ночью, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», опустится до 12-14 градусов по Цельсию. В отдельных районах пройдут небольшие дожди.

Усилиться они обещают днем, местами ожидаются ливни. Воздух в светлое время суток прогреется лишь на пару градусов — до 14-16 градусов выше нуля. Атмосферное давление будет понижаться.

Ветер разгонится до 6-11 м/с, в прибрежных районах порывы достигнут 15 м/с.

Такая погода задержится в городе несколько дней. Небольшие и кратковременные дожди обещают на выходных, 14 и 15 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Петербург обрушится циклонический вихрь. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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