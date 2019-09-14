На Елагином острове пройдет гонка дронов

На Елагином острове пройдет гонка дронов
На чемпионате будут проводиться гонки в различных категориях и тест-драйвы. Фото: elaginpark.org

В субботу, 14 сентября, петербуржцы посоревнуются в ежегодном чемпионате по Drone–Racing «Елагин слет» на Елагином острове. Старт мероприятия назначен на полдень.

Гости мероприятия смогут посмотреть на показательные выступления участников чемпионата, среди которых будут радиоуправляемые внедорожники, танки и самолеты. Сами гонки начнутся в 14:00 и завершатся к 17:50, после чего пройдет церемония награждения победителей.

Также на чемпионате будут проводиться мастер-классы по созданию авиа- и автомоделей, гонки в различных категориях, а также тест-драйвы, в которых любой желающий сможет испытать свои силы в управлении.

Ранее GazetaSPb сообщала, что выставка о евреях в средневековом Иране откроется в Эрмитаже. Выставка “Жизнь в средневековом Хорасане” открылась 11 сентября в Новом Эрмитаже. Ее можно будет посетить до 19 января.

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