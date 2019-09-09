Выставка о евреях в средневековом Иране откроется в Эрмитаже

Экспозиция откроется в среду, ее можно будет посетить до 19 января. Фото: pixabay.com

Экспозиция откроется в среду, ее можно будет посетить до 19 января. Фото: pixabay.com

Тексты из исторической области, где жили иудеи, мусульмане, христиане и зороастрийцы, представят в Петербурге.

Выставку, посвященную жизни области Хорасан в Средневековье, готовят к открытию в 12-колонном зале Эрмитажа Санкт-Петербурга. Ее организовали вместе с Национальной библиотекой Израиля.

Экспозиция посвящена “Афганской генизе” — документам из города Бамин XI-XII веков. В то время в области Хорасан (восточный Иран), где стоял город, жили и иудеи, и персы-мусульмане, а возможно, что и христиане с зороастрийцами. Тексты посвящены жизни еврейской общины в этих условиях, но написаны на самых разных языках этого региона. Гениза — место, где хранили исписанные и попорченные листы бумаги.

Выставка “Жизнь в средневековом Хорасане” откроется 11 сентября в среду в Новом Эрмитаже. Ее можно будет посетить до 19 января.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Эрмитаж привезет в Россию выставку Венецианского биеннале.