Аэрофлот сделает бизнес-залы бесплатными только для владельцев платиновых карт

Держателям золотых карт программы «Аэрофлот Бонус» будет ограничен бесплатный доступ в бизнес-залы. Авиакомпания вводит изменения в аэропортах 18 городов России.
Первоначально подобные изменения касались только аэропортов Архангельска и Магнитогорска. Теперь к ним добавятся еще восемнадцать пунктов, среди которых Анапа, Самара, Новосибирск и многие другие. Доступ в бизнес-залы аэропортов в этих городах станет платным для обладателей золотого уровня бонусной программы «Аэрофлот Бонус».
Однако Москва и Санкт-Петербурге в перечне городов отсутствуют.
Как сообщают РИА Новости, авиакомпания пошла на такие изменения, поскольку расходы на обслуживание клиентов не соответствуют качеству оказываемых в бизнес-залах аэропортов услуг.
Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что «Аэрофлот» стал антилидером по количеству женщин-пилотов.