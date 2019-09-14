Аэрофлот сделает бизнес-залы бесплатными только для владельцев платиновых карт

Изменения вступят в силу с 15 сентября. Фото: https://pixabay.com

Изменения вступят в силу с 15 сентября. Фото: https://pixabay.com

Держателям золотых карт программы «Аэрофлот Бонус» будет ограничен бесплатный доступ в бизнес-залы. Авиакомпания вводит изменения в аэропортах 18 городов России.

Первоначально подобные изменения касались только аэропортов Архангельска и Магнитогорска. Теперь к ним добавятся еще восемнадцать пунктов, среди которых Анапа, Самара, Новосибирск и многие другие. Доступ в бизнес-залы аэропортов в этих городах станет платным для обладателей золотого уровня бонусной программы «Аэрофлот Бонус».

Однако Москва и Санкт-Петербурге в перечне городов отсутствуют.

Как сообщают РИА Новости, авиакомпания пошла на такие изменения, поскольку расходы на обслуживание клиентов не соответствуют качеству оказываемых в бизнес-залах аэропортов услуг.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что «Аэрофлот» стал антилидером по количеству женщин-пилотов.