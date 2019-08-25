«Аэрофлот» стал антилидером по числу женщин-пилотов

Всего среди сотрудников "Аэрофлота" около 4200 пилотов, из них 58 женщин. Фото: pixabay

Всего среди сотрудников "Аэрофлота" около 4200 пилотов, из них 58 женщин. Фото: pixabay

Российская авиакомпания «Аэрофлот» заняла последнее место в мире по числу женщин, работающих пилотами. Всего у перевозчика работает 4200 пилотов, среди которых всего 58 женщин.

Согласно данным агентства Bloomberg, которое проанализировало данные 45-ти авиакомпаний мира, всего среди сотрудников «Аэрофлота» около 4200 пилотов, из них 58 женщин (1,4% среди пилотов авиаперевозчика). Известно, что девять женщин-пилотов из всех, работающих в авиакомпании, являются командирами воздушного судна.

Среди последних в списке также оказались Emirates (2,3%), Jetconnect (2,3%), Qatar Airways (2,4%) и Finnair (2,8%).

Больше всего женщин-пилотов работает в QantasLink (11,6%). Также в первую тройку вошли британская Flybe (10%) и люксембургская Luxair (10%).

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