В Волховском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП

На 121-м километре трассы «Зуево-Новая Ладога» столкнулись Chevrolet и Nissan. Спасти одного из водителей не удалось.

Авария произошла в Волховском районе Ленинградской области, возле деревни Юшково. В субботу, 14 сентября, около 12 часов дня две иномарки столкнулись столкнулись на 121-м километре автодороги «Зуево-Новая Ладога».

Предварительно виновником происшествия называется водитель Chevrolet, мужчина 1982 года рождения. В результате дорожного-транспортного происшествия он оказался заблокирован в искореженном автомобиле, вызволить его из которого удалось только прибывшим на место сотрудникам спасательной службы.

К сожалению, пострадавший скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. О судьбе второго водителя информации нет. Обстоятельства случившегося выясняются.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о ДТП на трассе Петербург-Псков, в котором пострадала Депутат ЗакСобрания.