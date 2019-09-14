Депутат ЗакСа Ленобласти попала в ДТП на трассе Петербург — Псков

В пятницу вечером, 13 августа, на федеральной трассе в Гатчинском районе произошло серьезное ДТП с участием грузовика и легковушки. Среди пострадавших депутат заксобрания Ленобласти Людмила Тептина.

Согласно данным УГИБДД, полученным в распоряжение GazetaSPb, авария произошла около четырех часов вечера на 74 километре трассы Санкт-Петербург — Псков. Людмила Тептина находилась за рулем автомобиля Audi Q7. Она не пропустила попутный грузовик Volvo, который вел 49-летний мужчина, при выполнении разворота от края проезжей части, в результате чего произошло столкновение.

В результате аварии пострадали два человека: сама депутат и ее пассажирка. Правоохранители начали проверку по факту ДТП.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ленобласти двое пожилых людей и ребенок стали жертвами ДТП. Авария с участием фуры и двух иномарок произошла на 115-м километре трассы Р-23, ведущей из Петербурга в Псков.