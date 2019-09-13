В Ленобласти двое пожилых людей и ребенок стали жертвами ДТП

На 115-м километре трассы Р-23, ведущей из Петербурга в Псков, произошла авария с участием фуры и двух иномарок. В результате происшествия трое людей доставлены в больницу, ребенок — в тяжелом состоянии.

Происшествие случилось вечером 12 сентября. Легковой автомобиль марки Opel следовал по шоссе за грузовиком. Однако вследствие резкого торможения фуры, водитель легковушки был вынужден вывернуть на встречную полосу во избежание столкновения. Но на полной скорости автомобиль «встретил» мчащийся SsangYong. Об инциденте сообщили в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате дорожного-транспортного происшествия пострадали пассажир и водитель Opel, а также находившийся в Ssang Yong ребенок, который находился в машине без детского кресла. Его отправили в больницу в тяжелом состоянии. Состояние пенсионеров, также госпитализированных, оценивается как средней степени тяжести.

Ранее GazetaSPb сообщала о ДТП в Ленобласти, участников которого пришлось вызволять из покореженного авто.