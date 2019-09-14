«Без уколов она умрет»: в Ленобласти потерялась больная собака

В Ломоносовском районе Ленобласти пропала собака, страдающая сахарным диабетом. Без должного ухода она умрет, утверждают хозяева.

Объявление о пропаже животного разместили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте». Из дома собака ушла 12 сентября. Поиски питомца продолжаются три дня и, если не поторопиться, его здоровье может ухудшиться.

«У собаки сахарный диабет, необходимы уколы инсулина по графику или она умрет», — сообщили хозяева.

Собака серо-белого окраса. Глаза у неё голубые. Среди особых примет: клеймо и чип. Была стерилизована.

Хозяева отмечают, что животное доброе к людям, и просят придержать его до приезда, если собака найдется.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жительница Петербурга забрала потерянного пса, отказавшись возвращать его хозяину.