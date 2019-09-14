«Без уколов она умрет»: в Ленобласти потерялась больная собака

&#171;Без уколов она умрет&#187;: в Ленобласти потерялась больная собака
Пропавшая собака. Фото: vk.com/spb_today

В Ломоносовском районе Ленобласти пропала собака, страдающая сахарным диабетом. Без должного ухода она умрет, утверждают хозяева.

Объявление о пропаже животного разместили в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте». Из дома собака ушла 12 сентября. Поиски питомца продолжаются три дня и, если не поторопиться, его здоровье может ухудшиться.

«У собаки сахарный диабет, необходимы уколы инсулина по графику или она умрет», — сообщили хозяева.

Собака серо-белого окраса. Глаза у неё голубые. Среди особых примет: клеймо и чип. Была стерилизована.

Хозяева отмечают, что животное доброе к людям, и просят придержать его до приезда, если собака найдется.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жительница Петербурга забрала потерянного пса, отказавшись возвращать его хозяину.

ленобласть Ломоносовский район пропажа сахарный диабет собака
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Художник-постановщик «Убойной силы» погиб в ДТП под Тосно
Четверо насмерть надышались гнилым картофелем под Челябинском
В Колпино сгорела комната в квартире
«Без уколов она умрет»: в Ленобласти потерялась больная собака
Освистанный фанатами Неймар забил победный гол за «ПСЖ»
Глава «Русского экзархата» в Европе присоединился к РПЦ
Медведев оценил программу кинофестиваля «Послание к Человеку»
Нейрохирург объяснил сообщения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии