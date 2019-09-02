“Диванные войска” помогают петербуржцу вернуть собаку

Жительница Санкт-Петербурга забрала потерянного пса к себе домой и отказалась возвращать. Мужчина решил спросить совета у Интернета.

Интернет-пользователи штурмуют страницы жительницы Санкт-Петербурга в соцсетях сообщениями с требованиями вернуть петербуржцу потерянную собаку. Мужчина упустил своего питомца, а нашедшая его девушка забрала пса с собой.

Некая Юлия А. решила найти собаке новых хозяев и сдала питомца на передержку. Петербуржец увидел объявление в социальной сети, попросил у девушки вернуть ему друга, но та отказалась, заявив, что собака была грязной и неухоженной.

Мужчина не сумел с ней договориться, написал заявление в полицию и решил заодно спросить совета у интернет-пользователей — запись с историей появилась в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” 2 сентября. Пользователи соцсетей решили задействовать “диванные войска” и начали бомбардировать страницу девушки сообщениями — не только в соцсети “Вконтакте”, но и других мессенджерах. “Руководитель” интернет-наступления сообщил, что хозяева едут на встречу с людьми, которые взяли пса на передержку — до новых итогов “атака” прекращена. Вероятно, о разрешении этого сложного, этически неоднозначного и странного происшествия станет известно позже.

Ранее GazetaSPb сообщила, что бродячие собаки напали на 11-летнюю девочку из Петербурга.