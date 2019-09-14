В Колпино сгорела комната в квартире

В Колпинском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. В однокомнатной квартире выгорела комната.

Площадь помещения составляет 20 кв. метров, сообщает Главное управление МЧС России по Петербургу.

Пожар произошел вечером 14 сентября. В 21:44 на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании в доме на Октябрьской улице, 69.

Справиться с огнем удалось меньше чем за полчаса. Пожар был полностью ликвидирован в 22:13.

С огнем боролись две единицы техники и девять человек личного состава МЧС. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в школе №80 в Петроградском районе Петербурга 14 сентября произошел пожар. Пожарная сигнализация при этом не сработала. Детей с места происшествия эвакуировали и отпустили по домам. Никто не пострадал.