Художник-постановщик «Убойной силы» погиб в ДТП под Тосно

В Тосненском районе Ленобласти произошло лобовое ДТП с участием Mazda и Honda. Водитель одного из автомобилей скончался на месте.

Погибшим оказался художник-постановщик сериалов «Убойная сила», «Морские дьяволы» и «Груз» Валерий Боковенко, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он сидел за рулем Mazda, когда машина по неизвестным причинам вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Honda. Водитель Honda госпитализирован. Его состояние оценивают как тяжелое.

Авария, по предварительным данным, произошла 14 сентября около 12:05 на 124-м километре трассы «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки».

Обстоятельства произошедшего выясняются. Полиция проводит проверку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на трассе Петербург — Псков произошло ДТП с участием грузовика. Среди пострадавших — депутат Законодательного собрания Ленобласти Людмила Тептина.