Художник-постановщик «Убойной силы» погиб в ДТП под Тосно

Художник-постановщик &#171;Убойной силы&#187; погиб в ДТП под Тосно
Погибший режиссировал серии 4 сезона "Убойной силы". Скриншот: Убойная сила 4

В Тосненском районе Ленобласти произошло лобовое ДТП с участием Mazda и Honda. Водитель одного из автомобилей скончался на месте.

Погибшим оказался художник-постановщик сериалов «Убойная сила», «Морские дьяволы» и «Груз» Валерий Боковенко, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он сидел за рулем Mazda, когда машина по неизвестным причинам вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Honda. Водитель Honda госпитализирован. Его состояние оценивают как тяжелое.

Авария, по предварительным данным, произошла 14 сентября около 12:05 на 124-м километре трассы «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки».

Обстоятельства произошедшего выясняются. Полиция проводит проверку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на трассе Петербург — Псков произошло ДТП с участием грузовика. Среди пострадавших — депутат Законодательного собрания Ленобласти Людмила Тептина.

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