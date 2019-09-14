Перцовый баллончик довел до слез покупателей в ТРК «Французский бульвар»

Посетители спешно покинули торгово-развлекательный комплекс «Французский бульвар» на бульваре Новаторов в Петербурге. Причиной этого стал едкий газ.

Неизвестные распылили газ из перцового баллончика на первом этаже ТРК вечером 14 сентября. Об этом сообщили в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербурга» в соцсети «ВКонтакте».

Покупатели и работники комплекса почувствовали неприятные симптомы — кашель, першение в горле и слезы на глазах. Из-за последствий газа шоппинг пришлось прервать. Посетители покинули торговый комплекс.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Невском районе Петербурга неизвестные распылили перцовый баллончик в мужчину. Злоумышленники украли у него кошелек, мобильные телефон и деньги. Позднее пострадавший заметил, что с его карты списали более 95 тыс. рублей. Сумма ущерба составила 110 тыс.