Двое распылили перцовый баллончик и обокрали петербуржца на 110 тыс.

В Невском районе Петербурга в мужчину брызнули из перцового баллончика, а затем ограбили.

О случившемся в отдел полиции сообщили в понедельник, 9 сентября. У одного из домов по Лиговскому проспекту неизвестные, распылив баллончик, открыто похитили у 31-летнего гражданина кошелек, мобильный телефон и денежные средства, после чего скрылись на автомобиле. Немного позже с банковской карты мужчины было списано более 95 тыс. рублей.

В кошельке у мужчины находились банковские карты и водительские права. Сумма причиненного ущерба составила 110 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Приняты меры к розыску злоумышленников.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что неизвестный украл у пенсионерки сумку и наручные часы.