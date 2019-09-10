Неизвестный оставил пенсионерку без часов и пенсии на Ириновском проспекте

Неизвестный оставил пенсионерку без часов и пенсии на Ириновском проспекте
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

В Красногвардейском районе Петербурга злоумышленник оставил пенсионерку без денег и наручных часов.

Инцидент случился на Ириновском проспекте в понедельник, 9 сентября. 84-летняя женщина получила пенсию и направилась домой. У подъезда неизвестный помог ей подняться, зашел вместе с ней в лифт, где выхватил у гражданки сумку, наручные часы и скрылся. Стоимость ущерба составила около 29 тыс. рублей

Как сообщают в ГУ МВД РФ по городу и области, по факту грабежа возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция занимается розысками злоумышленника.

Ранее в GazetaSPb сообщали о задержании мужчин, предположительно отнявших у гражданина мобильный телефон в Петербурге. Задержанные оказались гражданами Узбекистана.

грабеж ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб
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