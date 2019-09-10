Задержаны подозреваемые в «отъеме» Iphone в Петербурге

В Петербурге сотрудники правопорядка задержали мужчин, предположительно отобравших у гражданина мобильный телефон.

Инцидент случился на 6-й Красноармейской. Двое неизвестных отобрали 21-летнего мужчины Iphone, рюкзак с документами и ключами, после чего скрылись в неизвестном направлении. Причиненный ущерб составил около 48 тыс. рублей

Как стало известно GazetaSPb, полицейские задержали по подозрению в содеянном двух граждан Узбекистана. Оказалось, что они уже были арестованы.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП, которое произошло утром в Петербурге. Участниками аварии стали каршеринг и мотоцикл.