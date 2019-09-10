На Рижском каршеринг столкнулся с мотоциктом

В перекрестке Рижского и Лермонтовского проспектов в Санкт-Петербурге произошло дорожно транспортное происшествие с участием автомобиля каршеринга.

Инцидент случился сегодня утром, 10 сентября. Участниками аварии стали легковой автомобиль и мотоцикл.

«Кто виноват – непонятно», — пишет очевидец в соцсети «ВКонтакте».

Обо всем рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Детали произошедшего не сообщаются. Со слов пользователей, обошлось без пострадавших. На место прибыли сотрудники ДПС.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в результате ДТП в Пензенской области погибли двое взрослых и ребенок. Они находились в автомобиле, который столкнулся с грузовиком. Водитель грузовика с травмами был госпитализирован.