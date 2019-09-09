В Пензенской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

В Кузнецком районе Пензенской области столкнулись два автомобиля. В результате происшествия погибли трое человек, среди них один ребенок.

Авария случилась вечером 9 сентября. Lada Grant и грузовик Mersedes столкнулись на 3-м километре шоссе возле Кузнецка. В салоне «Лады» вместе с водителем находилась молодая женщина и ребенок. Все трое погибли. Водитель грузовика получил травмы и госпитализирован.

Как сообщает ТАСС, работники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb писала о ДТП на Киевском шоссе, произошедшем 9 сентября, около 8:30. При столкновении трех микроавтобусов погибло два человека, число пострадавших уточняется. Предположительно, одна из машин выехала на встречную полосу, пытаясь обогнать следующий впереди автомобиль.