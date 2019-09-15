Военно-транспортный корабль ВМС США вошел в Черное море

В акваторию Черного моря вошел Экспедиционный корабль «Юма» ВМС США. Судно зафиксировали около 17:30 в субботу, 14 сентября.

Быстроходное военно-транспортное судно отследил ресурс Bosphorus Observer, который занимается прослеживанием прохождения судов через пролив Босфор.

Известно, что корабль заходит в Черное море уже третий раз за 2019 год.

Как сообщает ТАСС, российские военные отмечают, что за американским судном осуществляется непрерывный контроль.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о проекте британских специалистов. Разработчики представили катер, который будет погружаться под воду. Скоростной транспорт сможет разгоняться до 250 морских миль под водой.