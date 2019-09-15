В Волховском районе ищут девятилетнего мальчика с тягой к приключениям

Ребенок поругался с мамой у ушел из дома. Где он находится на данный момент – выяснить пока не удалось.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Обо всем рассказали в правоохранительных органах, а также волонтеры «Лизы Алерт», которые уже приступили к поискам второклассника. Беглеца ищут в Ленинградской области в Волховском районе.

Мальчик поссорился с мамой два дня назад – она ругала его за плохое поведение, после чего девятилетний Миша оделся и ушел из дома бродить. Больше его никто не видел. Родительница отмечает, что он не первый раз сбегает – ребенок уходит довольно часто после ссор, но на этот раз его нет слишком долго. Школьника можно узнать по ярким кроссовкам и шраму на кончике носа.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Крыму ищут унесенного в море 15-летнего подростка. В море унесло двух братьев в возрасте 22 лет и 15 лет. Со слов очевидцев, один из них начал тонуть. Второй бросился к нему на помощь.