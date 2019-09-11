В Крыму ищут унесенного в море 15-летнего подростка

В Крыму ищут унесенного в море 15-летнего подростка
Поиски возобновились с семи утра. Фото: pixabay.com

В Крыму спасатели проводят поиски унесенного в море 15-летнего мальчика. Все произошло в районе мыса Фонарь в Керченском проливе во вторник вечером, 10 сентября.

Ближе к вечеру в море унесло двух братьев в возрасте 22 лет и 15 лет. Со слов очевидцев, один из них начал тонуть. Второй бросился к нему на помощь. Благодаря помощи окружающим старшего спасли, а 15-летний подросток выбраться не смог.

Как сообщает ГУ МЧС по региону, в настоящее время ведутся поисковые работы. 22-летнего мужчину пришлось реанимировать.

Поиски продолжались до поздней ночи, однако результатов не принесли. Сегодня с семи утра работы возобновились.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Крыму затонул прогулочный катер.

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