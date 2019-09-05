В Крыму затонул прогулочный катер, есть погибшие

Инцидент произошел в 200 метрах от берега у мыса Меганом в Крыму. Фото: krymea.ru

Инцидент произошел в 200 метрах от берега у мыса Меганом в Крыму. Фото: krymea.ru

Днем 5 сентября в Черном море неподалеку от Судака потерпел кораблекрушение прогулочный катер «Камелот». На борту находились 12 пассажиров и 2 члена экипажа.

Сообщение о катере, терпящем бедствие, поступило в экстренные службы в 13:40. Инцидент произошел в 200 метрах от берега у мыса Меганом в Крыму.

Согласно данным крымского МЧС, на момент крушения на борту находились 14 человек, двое из которых — челы экипажа. Спасателям удалось достать из воды 13 человек, они живы. Активно ведутся поиски еще одной туристки. Сотрудники экстренных служб считают, что женщина не выжила.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Финском заливе из-за пробоины начала тонуть яхта. Сотрудники частной организации «Первая спасательная служба» приехали на место происшествия, где установили помпу для откачки и начали буксировку на пристань Кронштадта.