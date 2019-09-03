В Финском заливе из-за пробоины начала тонуть яхта

Спасатели буксируют яхту, которая получила пробоину в Финском заливе неподалеку от Кронштадта.

В первой половине дня 3 сентября рядом с третьим северным фортом в Финском заливе произошло ЧП. По данным, полученным GazetaSPb, получившую пробоину яхту уже буксируют на пристань Кронштадта.

Уточняется, что на борту поврежденной яхты, размер которой 12 на 4 метра, находился всего один пассажир — капитан судна, вызвавший спасателей. Сотрудники частной организации «Первая спасательная служба» приехали на место происшествия, где установили помпу для откачки и начали буксировку на пристань Кронштадта.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге у Яхтенного моста «терпит бедствие» прогулочный теплоход. Неподалеку от парка 300-летия в Петербурге «дымит» прогулочное судно — сотрудники экстренных служб проводят учения.