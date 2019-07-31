В Петербурге у Яхтенного моста «терпит бедствие» прогулочный теплоход

Позже в ПСС рассказали, что понаблюдать за учениями приехала делегация из Южной Кореи. Фото: "Фонтанка.ру"

Позже в ПСС рассказали, что понаблюдать за учениями приехала делегация из Южной Кореи. Фото: "Фонтанка.ру"

Неподалеку от парка 300-летия в Петербурге «дымит» прогулочное судно — сотрудники экстренных служб проводят учения.

Жители города смогли наблюдать за прогулочным судном, которое терпело бедствие в акватории Финского залива у Яхтенного моста. В воде оказалось 30 пассажиров теплохода, пишет «Фонтанка.ру».

Позже выяснилось, что данная сцена была постановочной. Все проходило в рамках плановых учений сотрудников Поисково-Спасательной службы (ПСС) Петербурга. По задумке, прогулочный теплоход с пассажирами на борту врезался в опору переправы и загорелся.

Позже в ПСС рассказали, что понаблюдать за учениями приехала делегация из Южной Кореи. Их присутствие проходило по договоренности с консульством. Проблема инцидентов на воде стала актуальной для корейцев после трагедии, произошедшей весной этого года в Будапеште. Там при столкновении двух катеров погибли несколько человек из Кореи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Путин на катере обошел строй кораблей у Кронштадта.