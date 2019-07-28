Путин на катере обошел строй кораблей у Кронштадта

В честь дня ВМФ зажгли Ростральные колонны Санкт-Петербурга.

Владимир Путин на катере обошел линию кораблей на Кронштадтском рейде. Президент примет парад в акватории Невы 28 июля.

В Кронштадте по случаю Дня ВМФ уже отслужили литургию. Праздник традиционно открыли на “Авроре”. Всего свыше 4 тысяч моряков, 43 корабля (включая подлодки) и 41 единица авиации составят парад. Вместе в петербуржцами на торжество посмотрят пять семей из Иркутской области, которые пострадали от паводка.

В Петербурге и Кронштадте сегодня жарко: 26 градусов, солнце. В честь моряков зажгли Ростральные колонны, что делают только в торжественных случаях. В центре Петербурга уже развели мосты.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что празднование Дня ВМФ закроют “Чайф”, “Хор Турецкого” и салют.