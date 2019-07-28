“Хор Турецкого”, “Чайф” и салют завершат праздник Дня ВМФ в Петербурге

В 22:30 начнется салют над Невой. Фото: pixabay.com

В 22:30 начнется салют над Невой. Фото: pixabay.com

Парад в Санкт-Петербурге начнется с минуты на минуту.

С минуты на минуту в Петербурге начнется парад ВМФ. Сегодня в Петербурге солнечно, температура достигает 26 градусов. После завершения официальной части петербуржцев ждет праздничный концерт.

В программе числятся выступления Александра Розенбаума, Markscheider Kunst, Александра Трофимова, “Сургановой и оркестра”. В 19:30 на сцену поднимутся музыканты группы “Чайф”, которые прилетели в Петербург из Екатеринбурга. Последними в концертной программе стоят “Хор Турецкого” и “Soprano”.

В 22:30 начнется салют над Невой. Обычно орудия устанавливают на пляже Петропавловской крепости. В параде участвуют свыше 40 кораблей, торжество принимает президент Владимир Путин.

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