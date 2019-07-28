Минобороны публикует уникальные материалы ко дню ВМФ

Снимки и архивные записи рассказывают истории свыше 30 моряков.

Министерство Обороны обнародовало уникальные фото из истории военно-морского флота России и жизней командиров и капитанов кораблей. 28 июля в России отмечают День Военно-морского флота.

К примеру, на новом портале показаны снимки адмиралов Николая Кузнецова и Сергея Горшкова, которого называют “отцом атомного флота”. Материалы рассказывают истории свыше 30 моряков.

День ВМФ начали отмечать с 2006 года. В СССР подобный праздник ввели в 1939 году, то есть сейчас ему исполняется 80 лет. Только в этот праздник и исключительно на Черноморском флоте моряки надевали белые брюки к парадной форме.

В Санкт-Петербурге с 2017 года проходит главный военно-морской парад России. Владимир Путин намерен лично его принять, в празднике поучаствуют свыше 40 кораблей и 41 единица авиации. Ранее Gazeta.SPb подробно рассказала о предстоящем торжестве.