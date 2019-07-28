Как в Санкт-Петербурге пройдет военно-морской парад-2019

Праздник начнется в 11:00, 43 боевых корабля пройдут по Неве.

Санкт-Петербург принимает главный военно-морской парад страны в воскресенье 28 июля. Праздник начнется в 11:00, но уже в 10:00 на специально установленные экран выведут прямую трансляцию подготовки к торжеству.

На параде покажут новинки ВМФ. Всего в параде поучаствуют 43 боевых корабля — не только российские, но и зарубежные, например, китайский миноносец “Си Ань”. Воздушную часть парада представит 41 единица авиации. После завершения торжественной части штурмовики расцветят небо над Петербург цветами российского флага.

В Санкт-Петербург уже прибыл президент России Владимир Путин и лично примет парад.

Для освещения торжества в Петербурге установили 16 телеэкранов, на которых можно будет следить за ходом парада, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила. На украшение Петербурга к празднику потребовалось свыше 7 млн цветов.

Торжество приведет к ограничениям движения, о которых Gazeta.SPb подробно расскажет. После парад на Дворцовой площади начнется концерт — доступ на него будет открыт для всех жителей Санкт-Петербурга.