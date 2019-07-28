“Чайф”, Розенбаум, “Сурганова и Оркестр” выступят на Дворцовой после парада ВМФ

Трансляцию военно-морского парада в Петербурге выведут на телеэкран на Дворцовой.

Наблюдать за военно-морским парадом 2019 года можно будет через 16 телеэкранов которые поставили в Санкт-Петербурге специально к празднику. Трансляция начнется в 10:00 28 июля в воскресенье, хотя сам праздник официально стартует в 11:00.

Петербуржцев приглашают на Дворцовую площадь, где, во-первых, поставят один из экранов, а во вторых, пройдет концертная программа. Первыми на сцене появятся участники группы Markscheider Kunst. В 14:00 выступят оркестры Вьетнама и Таиланда. Затем на сцену выйдет Александр Розенбаум.

Старейший коллектив ВС РФ Ансамбль песни и пляски Черноморского флота выступит в 15:00. Окерстр Римского-Корсакова поздравит петербуржцев в 16:00. В 17:30 на сцену поднимется группа “Сурганова и Оркестр”. 18:30 — концерт группы “СерьГа”. Группа из Екатеринбурга “Чайф” выступит в 19:30. После этого в программе значатся “Хор Турецкого” и “Soprano”. Любой желающий может прийти на Дворцовую площадь и послушать музыку.

Последним пунктом в праздничной программе дня станет салют над Невой.

Сегодня в Санкт-Петербурге обещают 26 градусов тепла и облачность с прояснениями.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о параде ВМФ и перекрытиях движения в Петербурге.