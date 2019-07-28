Как военно-морской парад изменит движение в Санкт-Петербурге

По центру вряд ли удастся проехать, но в качестве альтернативы предлагают ЗСД.

Военно-морской парад в Петербурге приведет к серьезным ограничения движения автомобилей в центре города в воскресенье 28 июля. Четыре моста разведут днем для прохода кораблей по Неве.

Благовещенский, Литейный, Троицкий и Дворцовый мосты разведут в 10:30, а сведут в 12:15. Несколько набережных закрыли для проезда еще в субботу — ограничения продлятся до 13 часов. Машины не пускают на Дворцовую, Английскую, Университетскую набережные. На Адмиралтейскую набережную нельзя проехать еще с 19 июля, она останется закрытой до 31-го числа. На сайте КРТИ Петербурга приведен полный список проездов, движение по которым прекратят.

В качестве альтернативы петербуржцам предложат бесплатный проезд по ЗСД. Он будет действовать с 10 часов до 13 часов, но лишь на шести маршрутах: при въезде на ЗСД с Богатырского до съезда на Макарова или набережную Екатерингофки, при въезде с Макарова до съезда на Богатырский или Екатерингофски и при въезде с Екатерингофки до съезда на Макарова или Богатырский.

Стоит учесть, что в Кронштадт во время парада сможет попасть только аккредитованный транспорт.

Ранее Gazeta.SPb сообщила главную информацию о военно-морском параде в Петербурге.