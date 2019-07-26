Парад ВМФ можно будет посмотреть на Дворцовой и Биржевой

Помимо этого в Петербурге откроют еще 10 площадок с трансляцией торжества.

Трансляцию военного-морского парада в Петербурге выведут на экраны на Дворцовой и Биржевой площадях. Жители Кронштадта смогут увидеть торжество на экранах в Петровском парке, форте “Констатин” и на Якорной площади.

Всего в Петербурге определили 10 площадок для просмотра трансляции кроме площадей — они расположатся в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах Санкт-Петербурга, сообщили в комитете по печати и связям со СМИ 26 июля. Полный список можно посмотреть на сайте правительства Санкт-Петербурга.

Парад начнется в 11:00 28 июля. В нем поучаствуют 43 боевых корабля и 41 единица авиации. Можно ожидать серьезных пробок в центре Петербурга, так как четыре главных моста разведут для прохода кораблей. Сейчас синоптики обещают Петербургу облачное, но жаркое воскресенье — до 27 градусов.

Ранее Gazeta.SPb опубликовала программу празднования.