Независимые муниципальные депутаты Петербурга помогут друг другу

Независимые муниципальные депутаты Петербурга помогут друг другу
На конгрессе присутствовали 100 человек. Фото: https://vk.com/odspbru

Они создали ассоциацию, которая займется образовательной и юридической поддержкой депутатов.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Обо всем сообщает пресс-служба проекта «Объединенные демократы». Независимые муниципальные депутаты Санкт-Петербурга решили поддержать друг другу, создав для этого специальную ассоциацию. У нее даже состоялся первый конгресс, в нем приняли участие сто человек.

«Общим голосованием депутаты приняли решение создать ассоциацию, чтобы продолжить поддерживать друг друга и выступать с совместными инициативами. Ассоциация намерена заниматься образовательной и юридической поддержкой депутатов, помогать устанавливать контакты с муниципалами из других городов и стран»,

— говорится в сообщении.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что депутат МО «Новоизмайловское» якобы угрожала расправой жительнице Петербурга. Жители Московского района пожаловались на качество услуг в районной поликлинике. Её возглавляет муниципальный депутат и член партии «Единая Россия». Женщина якобы стала угрожать семейной паре.

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Независимые муниципальные депутаты Петербурга помогут друг другу
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