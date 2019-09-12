Депутат МО «Новоизмайловское» угрожала расправой жительнице Петербурга

Жители Московского района пожаловались на качество услуг в районной поликлинике. Её возглавляет муниципальный депутат и член партии «Единая Россия» Валентина Шипилова. Женщина стала угрожать семейной паре.

Александр Филимонов, получивший инвалидность в 2015 году, счел, что услуги в районной №48-й поликлинике не качественны, и, возможно, именно из-за действий сотрудников поликлиники у пациента возникли сложности со здоровьем.

Его жена, Татьяна Филимонова, в 2016 году пришла в поликлинику №48 с жалобой, прямо к главе учреждения Валентине Шипиловой, что закончилось вызовом полиции. Как сообщает Фонтанка.Ру, Татьяну Филимонову привлекли к административной ответственности за предполагаемое рукоприкладство.

Однако впоследствии выяснилось, что это не так, и Филимонова подала иск к Валентине Шипиловой. Суд не счел её иск достаточно аргументированным. Одновременно с этим на домашний адрес Филимоновых стали поступать письма с угрозами и пожеланиями смерти. Экспертиза выявила сходство в почерке на письмах и на Валентину Шипилову заведено уголовное дело по статье «Клевета».

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