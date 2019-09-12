На народном сходе на улице Правды задержали девушку

На народном сходе на улице Правды задержали девушку
Окончательные результаты выборов огласят 12 сентября. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ходе несогласованной акции у здания муниципалитета «Владимирский» задержали девушку с плакатом «Отрицание, гнев, торг, депрессия, объявление результатов выборов».

Собравшиеся вчера, 11 сентября, у входа в здание избиркома МО «Владимирский» хотели выразить недовольство запросом на пересчет голосов, отданных оппозиционным кандидатурам на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге. Такое требование поступило от представителя партии «Единая Россия».

Петербуржцы вместе с Борисом Вишневеским, депутатом и членом партии «Яблоко» выражали свой протест такому предложению, поскольку в МО «Владимирский» по итогам выборов победил представитель «Яблока». Среди присутствующих на несогласованной акции пятидесяти человек была девушка с плакатом «Отрицание, гнев, торг, депрессия, объявление результатов выборов», которую в итоге задержали полицейские.

Как сообщает Фонтанка.Ру, пересчет голосов назначен не был.

Ранее GazetaSPb сообщала о мнении политолога, что выборы в Петербурге обречеными быть непростыми.

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