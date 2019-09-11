Политолог считает, что Петербург был обречен на сложные выборы

Политолог считает, что Петербург был обречен на сложные выборы
Политолог полагает, что правительство делало акцент на выборах губернатора/ Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Политолог Станислав Веремеев считает, что Северная столица была обречена на столь нелегкие выборы в муниципальные депутаты.

Веремеев считает, что Петербург был заранее обречен на подобную ситуацию на муниципальных выборах 8 сентября, когда итоги голосования во множестве муниципалитетов не могут подвести уже четвертый день. По его словам, которые приводит REGNUM, то, что по прошествии третьего дня по ряду муниципалитетов не подведены итоги, является ненормальным явлением.

Политолог полагает, что правительство делало акцент на выборах губернатора, а не муниципальных депутатов при контроле за выборами. Он добавил, что действующие муниципалы всеми способами пытались помешать регистрации конкурентов «Единой россии».

Ранее GazetaSPb сообщала, что итоги муниципальных выборов в четырех округах Петербурга могут отменить.

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Политолог считает, что Петербург был обречен на сложные выборы