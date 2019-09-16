У петербурженки загорелась рубашка во время готовки

Пламя охватило одежду, когда девушка стояла у плиты. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Инцидент случился в квартире на проспекте Энергетиков. 17-летняя девушка была в гостях и готовила что-то на плите, когда ее рубашка загорелась. Потушить одежду удалось далеко не сразу.

Ей вызвали карету скорой помощи только спустя час. Врачи госпитализировали петербурженку в тяжелом состоянии. На теле пострадавшей нашли несколько серьезных ожогов – на груди, спине и кисти, рассказали GazetaSPb в правоохранительных органах. Каково состояние девушки на данный момент – не уточняется. Полицейские проводят по факту проверку.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пожарные тушили гаражи на 60 «квадратах» в Лябежье. По предварительны данным, никто не пострадал. Почему начался пожар – выяснить до сих пор не удалось.