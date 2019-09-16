Во Всеволожске по неизвестной причине скончался младенец

Двухмесячного мальчика нашли бездыханным рано утром.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Все случилось во Всеволожском районе Ленинградской области в воскресенье. О неожиданной смерти ребенка сообщила его 32-летняя мать. Она уверяет, что нашла малыша, когда он уже не дышал. Тело младенца отправили на экспертизу в морг, пока непонятно, что стало причиной его кончины. Экспертам предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента. Сотрудники правоохранительных органов отмечают, что семья, в которой рос мальчик, не стояла на учете.

Напоминаем, что бывают случаи, когда внешне здоровые дети умирают по непонятной причине. Даже при вскрытии не удается выяснить, что случилось. Синдром внезапной детской смерти до сих не изучен и вызывает много вопросов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Жабино 7-месячный младенец поутру был найден мертвым. По предварительной информации Следственного комитета СК РФ по Ленинградской области, ребенка накануне покормили и уложили спать, а ранним утром мать обнаружила младенца бездыханным.