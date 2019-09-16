Трех работников реабилитационных центров Ленобласти задержали

Их подозревают в насильственном удержании зависимых людей и требовали с родственников огромных денег за лечение.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Обо всем сообщает Следственный комитет России. Всего задержали пять человек, но только трех сотрудников реабилитационных центров арестовали. Все случилось в воскресенье – подозреваемые якобы удерживали пациентов в медицинских учреждениях, а их семьям навязывали услуги стоимостью до ста тысяч рублей в месяц. Четвертый фигурант отправлен под домашний арест, а пятому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге арестовали обвиняемого в нападении на полицейского. В насилии над полицейским обвиняется уроженец Узбекистана. Инцидент произошел 9 сентября на Ропшинском шоссе. Согласно версии следствия, обвиняемый и еще один фигурант дела напали на представителя власти и ударили его не менее пяти раз в различные части тела.