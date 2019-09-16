Спрос на финские визы в Петербурге упал вдвое

Несмотря на то, что теперь пакет документов придется собрать побольше, зато ждать нужно будет меньше обычного.

Об этом стало известно сегодня, 16 сентября. Обо всем сообщили «Фонтанке» в Генконсульстве Финляндии. Там отметили, что с начала сентября за шенгенской визой обратились 7,3 тысячи петербуржцев – это в два раза меньше, чем за аналогичный период в 2018 году. Эксперты понимают, что это следствие бешенного ажиотажа в августе, а также того, что теперь визу в Финляндию получить не так просто, как раньше.

В Генконсульстве отметили, что благодаря падению спроса, визы будут выдавать быстрее – срок оформления сократился до трех недель. Также петербуржцев просят не бояться, ведь получить визу все еще несложно.

Напоминаем, что теперь петербуржцам, помимо копий паспортов, анкеты, фотографий и медстраховки предстоит прикладывать план поездки и подтверждение платежеспособности.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что с 1 октября для 53 стран будет действовать электронная виза.