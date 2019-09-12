С 1 октября для 53 стран будет действовать электронная виза

Скоро для въезда в Россию все иностранцы смогут пользоваться электронными визами. Фото: https://pixabay.com

Скоро для въезда в Россию все иностранцы смогут пользоваться электронными визами. Фото: https://pixabay.com

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список из 53 стран, жителям которых будет доступна возможность посещения Петербурга и области по электронной визе.

Также электронная виза, указ о начале действия которой подписал президент РФ Владимир Путин, откроет иностранцам возможность посещения Дальнего Востока и Калининградской области. Нововведение вступит в силу с 1 октября этого года.

В списке стран, жители которых смогут воспользоваться электронной визой, находятся все страны Евросоюза.

К 2021 году планируется, что электронная виза станет стандартным документом для всех иностранцев, посещающих Россию.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов внес предложение о введении на территории Северной столицы и Ленинградской области электронных виз.