С 1 октября для 53 стран будет действовать электронная виза

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список из 53 стран, жителям которых будет доступна возможность посещения Петербурга и области по электронной визе.
Также электронная виза, указ о начале действия которой подписал президент РФ Владимир Путин, откроет иностранцам возможность посещения Дальнего Востока и Калининградской области. Нововведение вступит в силу с 1 октября этого года.
В списке стран, жители которых смогут воспользоваться электронной визой, находятся все страны Евросоюза.
К 2021 году планируется, что электронная виза станет стандартным документом для всех иностранцев, посещающих Россию.
Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов внес предложение о введении на территории Северной столицы и Ленинградской области электронных виз.