В Петербурге и Ленобласти введут электронные визы

Путин и Беглов обсудили, как идут дела в Петербурге. Фото: kremlin.ru
Путин и Беглов обсудили, как идут дела в Петербурге. Фото: kremlin.ru

Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном визовом режиме для иностранцев на территории Петербурга и Ленинградской области.

Указом в двух регионах вводится электронная виза. Сегодня во время визита в Петербург Путин рассказал врио губернатора города Александру Беглову о том, что его просьба удовлетворена.

Два месяца назад Беглов обращался к президенту с просьбой ввести с 1 октября в Петербурге режим электронной визы для поддержки въездного туризма. Подобная инициатива уже реализована во Владивостоке, где с 1 августа прошлого года граждане 18 стран могут воспользоваться электронной визой, которая позволяет пробыть в России до 8 суток и действует месяц с момента ее оформления.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о резко скакнувшем вверх спросе на финские визы

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